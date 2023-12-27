الوزراء: الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي حتى منتصف 2024

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات يحظى بأهمية خاصة على ضوء الدور الهام والجهود المبذولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

وتابع أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا، الثلاثاء، بمشاركة وزراء الصحة والسكان والمالية والتعليم العالي، وأكد خلاله رئيس الوزراء أهمية جهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية بناء على احتياجات المنشآت التابعة لوزارة الصحة والجامعية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية على إحدى الفضائيات المصرية، أن الغرض من الاجتماع بشكل رئيسي هو مراجعة الوضع القائم فيما يتعلق بالوضع المالي لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير تلك الاحتياجات.

الأدوية والمستلزمات الطبية تكفي حتى منتصف 2024

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول أيضا الأرصدة الحالية من مختلف الأدوية والمستلزمات والأجهزة لدى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وهناك أمان استراتيجي وذلك حتى نهاية يونيو 2024، وهيئة الشراء الموحد حريصة كل الحرص وبناء على المتابعة اليومية وتوجيهات رئيس الوزراء اليوم ستتعاون مع كل الجهات المعنية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، خاصة الأدوية ذات الطبيعة الحساسة.

وفي سياق آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى لدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أن هذا الملف يشهد متابعة يومية من رئيس الوزراء، وأنّ هناك آليات مُطبقة من قبل الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا الإطار.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك إجراءات ومبادرات تتم دراستها في الفترة الحالية لضبط الأسواق وأسعار السلع، مبديا تطلعه لإعلانها في الفترة المقبلة مع اكتمالها. وأكد أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كل الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار السلع وضخ المزيد منها في الأسواق، وأن كل الوزارات تنفذ اختصاصاتها فيما يتضمن العمل على توفير السلع الأساسية ومحاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق والأسعار.