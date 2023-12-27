عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية بقرية المفرجية بمحافظة قنا

انطلاق قافلة عين
انطلاق قافلة عين شمس التنموية بقنا

شهد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي محافظ قنا واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس انطلاق فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص ".

وينظم القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض .

txt

لوضع الخطط والبرامج.. الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومهامها

txt

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى

وفي كلمته اشاد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي بدور جامعة عين شمس المتميز في تقديم الخدمات والقوافل الطبية الشاملة لاهالي المحافظة الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها أشارت النائبة نجلاء باخون عضو مجلس النواب بمحافظة قنا الي الاقبال الشديد خلال فعاليات اليوم الاول لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي تقام بالوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرية .

وأعرب جمال يوسف عضو جمعية (انا مصري ) بقنا عن تقديره لدور جامعة عين شمس الذي ظهر من خلال القوافل والخدمات التي تقدمها لاهالي المحافظة .

وأبدي عمدة القرية حسين علي سعيد بقرية المفرجية سعادته بالقافلة والخدمات المقدمة للاهالي في جميع التخصصات .

وتتضمن القافلة خدمات طبية لتخصصات مختلفة لأهالي القرية منها " الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" مع تقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، الي جانب توزيع أجهزة تعويضية (كراسي طبية -  عكاز طبي) وكذلك تحديد مستوى وعمل استكتاب بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة وعمل بعض الندوات والأنشطة والحملات التوعوية لأهالي القرية .

5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
انطلاق فعاليات القافلة التنموية الشاملة القافلة التنموية الشاملة جامعة عين شمس محافظة قنا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في لجنة السياسات الوطنية للابتكار

2023 شهد طفرة في البحث العلمي بجامعة القاهرة.. 268 مشروعا ابتكاريا واختراعا

بيان هام وعاجل من كلية التجارة بجامعة المنوفية.. احذر الفصل النهائي

"التعليم العالي" تعلن نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا

ترشيحاتنا

كارثة علي اسرائيل.. المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة تابعة لجيش الاحتلال

الوطنية للصحافة تقرر مد تشكيل مجالس المؤسسات القومية لـ 3 أشهر

المقاومة الفلسطينية تقصف 4 جرافات للاحتلال بغزة.. وحزب الله يستهدف قوة إسرائيلية

ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يؤكدان رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

فيديو

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

15 عاما| عودة كريم عبد العزيز ومنى زكي للعمل معا وطارق العريان يكشف التفاصيل

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ