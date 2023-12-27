إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية بقرية المفرجية بمحافظة قنا

شهد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي محافظ قنا واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس انطلاق فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص ".

وينظم القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، ويشارك فى القافلة كليات الطب و الصيدلة والتمريض .

وفي كلمته اشاد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي بدور جامعة عين شمس المتميز في تقديم الخدمات والقوافل الطبية الشاملة لاهالي المحافظة الذي يأتي في إطار مبادرة حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها أشارت النائبة نجلاء باخون عضو مجلس النواب بمحافظة قنا الي الاقبال الشديد خلال فعاليات اليوم الاول لقافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي تقام بالوحدات الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرية .

وأعرب جمال يوسف عضو جمعية (انا مصري ) بقنا عن تقديره لدور جامعة عين شمس الذي ظهر من خلال القوافل والخدمات التي تقدمها لاهالي المحافظة .

وأبدي عمدة القرية حسين علي سعيد بقرية المفرجية سعادته بالقافلة والخدمات المقدمة للاهالي في جميع التخصصات .

وتتضمن القافلة خدمات طبية لتخصصات مختلفة لأهالي القرية منها " الباطنة عامة و أنف وأذن و أطفال و عظام و جلدية و قلب و مخ و أعصاب و الرمد و الصدر و أمراض نساء" مع تقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان، الي جانب توزيع أجهزة تعويضية (كراسي طبية - عكاز طبي) وكذلك تحديد مستوى وعمل استكتاب بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة وعمل بعض الندوات والأنشطة والحملات التوعوية لأهالي القرية .