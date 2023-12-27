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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، على ترشيحات جامعة الإسكندرية لجوائز أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لعام 2023، وذلك على النحو التالى : 
• ترشيح الدكتور عصمت محمد حسين حجازى، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، لجائزة النيل فى مجال العلوم . 
• ترشيح الدكتورة منال فوزى عبد الوهاب، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، لجائزة المرأة التقديرية فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية.

بالنسبة لجوائز المجلس الأعلى للثقافة لعام 2024:
• ترشيح الدكتور محمد شاكر عبد الخالق، الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة، لجائزة النيل للمبدعين المصريين فى مجال الفنون. 
• ترشيح الدكتور سعيد سعد محمد بدر، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون. 
• ترشيح الدكتورة منى عبد الغنى حجاج، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب، لجائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية.
• ترشيح الدكتورة هويدا محمد عبد الفتاح السباعى، الأستاذ ورئس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، لجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون. 
• ترشيح الدكتورة فتحية فتحى عبده السلامى، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، لجائزة الدولة للتفوق فى مجال العلوم الاجتماعية.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية طشقند للدراسات الشرقية بأوزبكستان، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية) ونادى الفجيرة العلمى بالإمارات، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية طب الأسنان) والإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة والسكان.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيسكس البريطانية واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة إيسكس (مدرسة علوم الكمبيوتر والهندسة الالكترونية فى إيسكس)، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الآداب) وجامعة بوفالو الأمريكية فى مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية.

ووافق المجلس على قبول التبرع المقدم من الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) بمبلغ مليون ومائتين وخمسون ألف جنيه لشراء جهاز فصل الصفائح الدموية لقسم أمراض الصدر بمعهد البحوث الطبية.

ووافق المجلس أيضا على ترقية 17 عضو هيئة تدريس إلى وظيفة أستاذ، و10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسا، ومنح 60 درجة دكتوراه و103 درجات ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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