دمية.. نجل ترامب يعارض ترشح نيكي هيلي لمنصب نائبة الرئيس

أبدى دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معارضته لترشح نيكي هايلي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب والده في الانتخابات الأمريكية عام 2024، قائلا إنه سيبذل "جهودا كبيرة للتأكد من عدم حدوث ذلك".

وحسب موقع "إنديا توداي" الهندي، تأتي معارضة ترامب جونيور لـ هايلي مع اقتراب حاكمة ولاية كارولينا السابقة من ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري لعام 2024 في نيو هامبشاير.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مركز مسح كلية سانت أنسيلم في معهد نيو هامبشاير للسياسة أن نيكي هايلي برزت كخيار بديل واضح لترامب بالنسبة للناخبين الجمهوريين.

وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً مع إريك بولينج من "Newsmax"، قال دونالد ترامب جونيور: "لن نحظى بها وسأبذل قصارى جهدي للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

وأضاف: "نيكي هايلي تريد حروباً لا نهاية لها.. إنها دمية في يد المؤسسة في واشنطن العاصمة.. إنها المرشحة المفضلة الجديدة لطبقة المليارديرات لأنهم يريدون السيطرة - لا يختلفون عن الأوساط الأكاديمية وهارفارد واستخدام ملياراتهم لممارسة النفوذ".

وأدى ارتفاع شعبيتها في استطلاعات الرأي إلى تكهنات حول ترشيحها لمنصب نائب الرئيس، وهو الأمر الذي أيده رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي وحملة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

ووفقًا لتقرير شبكة "سي بي إس" الامريكية، سأل ترامب بعض المقربين منه عن أفكارهم بشأن هايلي كمرشحة لمنصب نائب الرئيس.

ومع ذلك، قللت السفيرة السابقة من أهمية مثل هذه التكهنات، قائلة إنها "لا تريد الترشح للمنصب الثاني".