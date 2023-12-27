أول تعليق لـ ترامب على قرار ميشيجان برفض إقصائه من الانتخابات

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برفض المحكمة العليا في ولاية ميشيجان الأمريكية، محاولة إقصائه من انتخابات الرئاسة لعام 2024، بموجب "حظر التمرد" الذي يفرضه الدستور الفيدرالي.

وحسب صحيفة "هيل" الأمريكية، اغتنم ترامب الفرصة لانتقاد المحكمة العليا في كولورادو لطرده من الاقتراع في هذه الولاية.

وكتب ترامب، اليوم الأربعاء، منشورًا على صفحته "تروث سوشيال" قال فيه "رفضت المحكمة العليا في ميشيجان بقوة محاولة الديمقراطيين اليائسين لإخراج المرشح الرئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أنا، من الاقتراع في الولاية العظيمة”.

وأضاف: "لقد فشلت هذه المناورة المثيرة للشفقة لتزوير الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الولايات التي مالت تاريخياً بشدة نحو الديمقراطيين".

وكان قاضي محكمة المطالبات في ميشيجان، الذي نظر في القضية لأول مرة، قال إن قانون الولاية لا يمنح مسؤولي الانتخابات أي مجال لفرض حظر أو مراقبة أهلية المرشحين للانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وأضاف القاضي، أيضًا أن القضية تثير مسألة سياسية لا ينبغي أن يتم البت فيها في المحاكم.

وأيدت محكمة الاستئناف في ميشيجان قراره، قائلة: “في الوقت الحالي، الحدث الوحيد الذي على وشك الحدوث هو الانتخابات التمهيدية الرئاسية. ولكن كما هو موضح، فإن استبعاد ترامب لا علاقة له بوضعه في هذا الاقتراع بالذات".

كان الأمر الصادر عن المحكمة العليا في ميشيجان غير موقع، ولم تعلن المحكمة عن فرز الأصوات.

وعلى عكس كولورادو، رفضت محاكم ميشيجان القضية بالكامل لأسباب إجرائية. ولم يتوصلوا أبدًا إلى أسئلة حول ما إذا كان يوم 6 يناير تمردًا وما إذا كان ترامب قد شارك فيه.

وكتب أحد قضاة ميشيجان اليوم الأربعاء سبب اختلاف ولايته عن كولورادو.

وذكرت القاضية إليزابيث ويلش، التي قارنت قانون ميشيجان بقانون ولاية كولورادو، أن المنافسين المناهضين لترامب "لم يحددوا أي بند مماثل في قانون انتخابات ميشيجان الذي يتطلب من الشخص الذي يسعى لمنصب رئيس الولايات المتحدة أن يشهد على مؤهلاته القانونية لشغل المنصب".