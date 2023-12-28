وزارة الشباب والرياضة تنفذ ندوة تعريفية بالأسمرات عن الهجرة غير الشرعية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ندوة تعريفيه عن الهجرة غير الشرعية، وذلك بالأسمرات.

حضر الندوة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.



ومن جانبها، أوضحت السفيرة نائلة جبر أنه فى إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والهدف رقم (8) من الإستراتيجية والمعنى بتعزيز التعاون الإقليمي



سلطت الضوء على أهمية التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن مصر واللجنة الوطنية بصفة خاصة تولى هذا الموضوع مزيدا من الإهتمام، خاصة أن لها تأثيرات سلبية على أمن وسلامة الفرد والمجتمع، والدولة قطعت شوطاً طويلاً في مكافحتة الهجرة غير الشرعية سواء على المستويات الوطنية، الإقليمية والدولية.

ومن جانبها، أكدت منال جمال في كلماتها أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي-وزير الشباب والرياضة بضرورة الإهتمام بالشباب وصقل مهاراتهم وقدراتهم الشخصية عن طريق الدورات التدريبية، التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب في المحافظات مثل برنامج "مشواري" الذي يعمل على تنمية المهارات الحياتية، وبرنامج "طور وغير" والذي يهدف إلي صقل مهارات وقدرات الشباب التكنولوجية، وملتقيات التوظيف والتدريبات الحرفية التي تساهم فى الحد من البطالة وتوفير فرص تدريبية للشباب مجاناً.