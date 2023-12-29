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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس جريئة.. دينا داش تخطف الأنظار برفقة زوجها.. شاهد

صدى البلد

شاركت البلوجر دينا داش ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام  بصورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها وزوجها.

 

وظهرت دينا داش بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جيب  قصير باللون الرمادى  وبلوفر مخطط.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

وتتميز دينا داش بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
 

وتعتمد دينا داش  ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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