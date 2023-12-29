نائب المحافظ: مشروعات بـ2.6 مليار جنيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قنا

قال الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا، إن الدولة المصرية تولى إهتمام كبير بملف الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين وجذب العمالة لهذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه فى محافظة قنا بها منطقتين صناعيتين هما منطقة نجع حمادي ومنطقة قفط ، وكان لابد من تهيئة البيئة الجاذبة لسوق الاستثمار بها .

حديث عن الاستثمارات في محافظة قنا

وأضاف عمر ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أن كم من الفرص المتميزة التى استفادت منها محافظة قنا لتطوير تلك المناطق الصناعية نجع حمادى ومنطقة قفط ، من خلال برنامج التنمية المحلية لتطوير محافظات صعيد مصر والعمل على ترفيق هذه المناطق من تحسين الصرف الصحي والمياة والكهرباء والغاز وذلك لكى تصبح بيئة مهيئة لجذب المستثمرين للعمل فى هذه المناطق .

وأشار الدكتور حازم عمر إلى أن:" حجم المشروعات التى تم تنفيذها من البنية التحتية وصلت إلى 2،6 مليار جنيه لكي نستطيع توفير بيئة جاذبة للاستثمار " مشيرا الى أنه لدينا اكثر 270 مصنع ما بين منتج وما بين جاري إنشاءه ، إلى جانب المنطقة الحرة والتى بها عدد كبير من المصانع التى تم تشغيلها وتم بالفعل التصدير للمنتجات في صناعة الاخشاب ، خاصة وان المحافظة مهيئة لعمليات جذب الاستثمار ".

وأشار الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تحرص على فتح سوق جديد للاستثمار لم يكن موجود داخل المحافظة ، لافتا الى انه داخل المجمع الصناعى بمنطقة نجع حمادي نهدف بشكل اساسي الى ان تكون هناك صناعات تكاملية في الصناعات الكبيرة ، موضحا أن المجمع الصناعى تم انشاؤه على مساحة 74 فدان ويضم ما يقرب من 420 مجمع صناعى صغير ، ويصل نسبة الاشغال فيه ما يقرب الى 75% ويوفر فرص عمل مختلفة في مجالات متعددة.