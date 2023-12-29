الري: نعمل على تطهير الترع قبل بدء موسم الصيف

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الاستعداد لموسم الصيف الجديد يحتاج لبعض الترتيبات المسبقة قبل بدء الموسم في شهر مايو المقبل، لأن تلك الفترة تشهد طلبا كبيرا على المياه من المزارعين في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، والمحاصيل الصيفية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، فضلا عن ارتفاع استهلاك مياه الشرب، مما يتطلب أن تكون المنظومة المائية قادرة على إمداد الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

وزارة الري تكشف أبرز الجهود بشأن تطهير الترع

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن شبكة المياه والمنظومة المائية يجب أن تكون قادرة على القيام بهذا الدور بكفاءة كاملة، بحيث يتم استيفاء الكميات المطلوبة من المزارعين والمواطنين بشكل عام، وشبكة الترع هي الأداة الرئيسية لتوزيع المياه على كل أوجه الاحتياجات المائية، وبالتالي أعمال تطهير الترع عمليات هامة للغاية، تبدأ قبل موسم الصيف بشهور، ويتم العمل على 33 ألف كيلو من الترع المنتشرة في كل أنحاء الوادي والدلتا لضمان دخول الموسم الصيفي والترع مطهرة بالكامل وقادرة على إدارة التصرفات المائية المطلوبة.

وتابع أنه جرى عمل حصر بكل المنشآت المائية الموجودة على الترع والمصارف في كل أنحاء الوادي والدلتا بإجمالي 47 ألف منشأ ما بين البوابات مثل قناطر الحجز المتواجدة في وسط الترع، وبدالات وكباري وما إلى ذلك من المنشآت الموجودة في الترع والمصارف المختلفة، وتلك المنشآت هامة للغاية لأنها تتحكم في مسارات المياه، وفي حال وجود تهالك في أحد المنشآت تؤثر سلبا، لافتا إلى أن تأهيل وصيانة هذه المنشآت بشكل دوري أمر هام للغاية وهو ما تعمل عليه الوزارة بالفعل.

واستكمل، أنه سيتم العمل على تطهير كافة الترع قبل بدء موسم الصيف، مشددا على أن كل عنصر من عناصر المنظومة المائية سواء ترع أو مصارف أو غيرها أمر هام جدا بالنسبة لوزارة الري، ويجب أن تكون المصارف مطهرة، وهي منظومة متكاملة وأن يكون هناك تكامل بين كل العناصر قبل بدء موسم الصيف.