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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفي بكري يكشف دور الرئيس السيسي في تنمية محافظة قنا والصعيد

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إنه عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن محافظات الصعيد، بأنها عانت كثيرا، وأنه خرج من عمليات التنمية كثيرا؛ كان كلامه يعكس واقعا حقيقيا، وبالفعل رأينا هذه النهضة التي تشهدها محافظات الصعيد من مدن الجيل الرابع الجديدة والمحاور والكباري والطرق الحديثة وحياة كريمة.

مصطفى بكري يتحدث عن محافظات الصعيد

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جينا فتحي، ببرنامج "صناع العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة النهار، أن كل ما حدث فى محافظات الصعيد من تنمية حقيقية؛ أعطى مؤشرا على جدية الدولة المصرية للتعامل مع المشاكل الحياتية مع أهالي الصعيد.

وأشار إلى أن قنا من المحافظات المهمة، والتى تشكل 3.4% من سكان مصر، ولديها مساحة كبيرة تبلغ حوالى 10.8 ألف كيلو متر، ولكن المساحة المأهولة بالسكان لا تتجاوز 16.1% من هذه المساحة الكبيرة بالمحافظة.

وأوضح أن:" الدولة المصرية بدأت تنشأ عدد من المدن الجديدة فى محافظات الصعيد منها مدينة قنا الجديدة والتي تقوم على أساس التنوع فى البينية الاقتصادية، وتقوم على طريق البحر الأحمر، وتم إنشاءها عام 2000، وتقع شرق النيل على بعد لا يزيد عن 8 كم من مدينة قنا الحالية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 24.2 ألف فدان منها 7 آلاف فدان كتلة عمرانية ، ويقطنها 130 ألف نسمة ".

وعن التحديات والمعوقات التي تواجه ملف الصعيد حاليا، أشار بكرى إلى أن التنمية أمر مهم للغاية، خاصة فى الصعيد، والذي حرم منه طويلا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم تهميش الصعيد لفترات طويلة.

أشار الى وجود أكثر من 200 مشروع صغير يملكه الشباب فى كل محافظة من الصعيد، وجرى اعتماد مبالغ كبيرة فى هذا الأمر وصلت إلى 200 مليار جنيه، لافتا الى أن هناك مصانع وشركات فى محافظة قنا أنشئت حديثا؛ مما يعطى مؤشرا مهما بأن الصعيد منطقة جاذبة، ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

مصطفى بكري محافظات الصعيد الجيل الرابع السيسي عبد الفتاح السيسي

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