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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سياسي فلسطيني: إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وتضع أهدافا خيالية

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن المؤسسات الدولية، بما فيها مجلس الأمن، تم تحييده، إذ أن قرارات مجلس الأمن أو مناشداته أو قرارات الأمم المتحدة، ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، ومندفعة بجنونها إلى وضع أهداف خيالية، ترغب في تحقيقها؛ لأسباب شخصية وحزبية ودينية، ولا تنتبه ولا تلتفت لأي قرار دولي.

القضية الفلسطينية 

أضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة "تن"، أن حكومة إسرائيل الفاشية تصطدم بشكل أو بآخر مع الإدارة الأمريكية التي تخطط للحرب وتغذيها وتمولها، ووصلت إلى فكرة تخالف وتعاند الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر في الوقت الحالي، ولذلك نحن أمام عقلية عنيدة وغبية تعتقد أن بالقوة تستطيع أن تفرض كل شيء. 

ونوه بأن مجلس الأمن قد يتحدث بلغة، ولكن حلف الناتو يتحدث بلغة أخرى، والصمت الدولي يتحول إلى تواطؤ، والدول الغربية تدعم إسرائيل بالصمت وعدم التحرك، والعالم العربي الأمور فيه لا داعي إلى شرحها في الوقت الحالي.

ولفت إلى أن الموقف العربي في مشكلة كبرى خلال الوقت الحالي، وتعريفه للمشكلة غير مضبوط، ويتعامل مع الصراع بشكل غير مضبوط، وليس على درجة كافية، والجهد العربي بغض النظر عن التفاصيل، هو موقف غاضب متردد، موضحا" "نحن في لحظة يجب ألا يكون هناك عجز، وإسرائيل تريد حل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي على حساب النظام العربي". 

جامعة القدس مجلس الأمن المؤسسات الدولية إسرائيل الأمم المتحدة

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