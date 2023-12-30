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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي: الحزب الديمقراطي في ورطة قبل الانتخابات الأمريكية بسبب بايدن

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

قال أحمد محارم، المحلل السياسي، إن دونالد ترامب وبايدن متعطشين إلى التواجد في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وفي الانتخابات الماضية كانت النتيجة قريبة، وشعبية بايدن متدنية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن استطلاعات الرأي في أمريكا 65% منهم ضد الحرب في قطاع غزة، و85% من هؤلاء من الديمقراطيين يرفضون الحرب و70% من الشباب لا يرغبون في استمرار بايدن. 

حديث عن الانتخابات الأمريكية 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن جو بايدن يتهم بإدخال 8 مليون لاجئ من الحدود من ناحية المكسيك، وهي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر ترامب الذي أنفق الكثير من أجل العدل بين الحدود المكسيكية والأمريكية، لافتا إلى أن الصراع الحالي بين الرئيسين هام جدا، وأغلبية الجمهوريين في الكونجرس سيوافقون على عزل ترامب من الانتخابات أم لا أمر هام جدا. 

وتابع أن الحزب الديمقراطي في ورطة لأنه لا يغامر في وضع شخص بديل بايدن قبل الانتخابات، وبايدن بلغ من العمر 80 عاما، وبدأ يظهر لديه نسيان، فضلا عن مشكلة الحرب في غزة والدعم غير المسبوق لإسرائيل وسط اعتراضات من الداخل الأمريكي على سياسة بايدن. 

واستكمل، أن أمريكا تشهد زخم جديد في انتخابات تختلف عن كافة الانتخابات الماضية، في ظل وجود حربين حدثت في العامين الماضيين، وهي الحرب على غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، وكلا الحربين انغمست أمريكا فيهم في دعم أوكرانيا وإسرائيل، والشعب الأمريكي أصبح في معضلة من سياسة بايدن في الوقت الحالي. 

ترامب الانتخابات الأمريكية برنامج التاسعة قناة الأولى الحزب الديمقراطي بايدن

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