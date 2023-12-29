قرار جديد بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات في ولاية مين

أصدرت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية في ولاية مين.

يأتي هذا بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر ترامب بسبب دوره في هجوم شنه أنصاره في السادس من يناير من عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقضت المحكمة بعدم أهلية ترامب بناء على بند دستوري أمريكي يحظر على أي شخص "شارك في تمرد أو ثورة" تولي منصب عام.

ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافا خاصا به.

وكانت المحكمة العليا بالولاية قد علقت قرارها حتى الرابع من يناير، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف.

وحكم محكمة كولورادو هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.

وكان الهجوم محاولة من أنصار ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.