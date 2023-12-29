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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد رياضي: 2023 عام أهلاوي باكتساح بقيادة مارسيل كولر

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قال الناقد الرياضي أحمد عصام، إن الموسم الرياضي في 2023 أحمر وأهلاوي باكتساح إذ نجح الأهلي في الفوز بـ 5 بطولات مع مارسيل كولر، إذ سيطر الأهلي على دوري أبطال أفريقيا، وبرونزية كأس العالم للأندية، وفشل الفريق في الحصول على دوري السوبر الأفريقي وهي بطولة مستحدثة، ولكن في المجمل الأهلي نجح في تحقيق 5 بطولات وهو رقم كبير.

حديث عن الموسم الرياضي في عام 2023 

وأضاف "عصام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الأهلي هزم كل المنافسين الكبار الذين ينافسونه سواء محليا او قاريا،  والزمالك هذا العام لم يكن غير موفق على الإطلاق، وبيراميدز لم يحقق أي بطولة حتى الآن منذ بدء المشروع. 

وتابع، أن مباراة الأهلي وفيوتشر كانت صعبة، إذ أن المنافس للأهلي كان فريق يمتلك خبرات كبرى ولاعبين سبق وخاضوا مباريات كبرى، ووصلوا إلى بطولة الكونفدرالية، وعلى بعد خطوة من التأهل من دور المجموعات، وهو مشروع يختلف عن بيراميدز، إذ أنه لم يتم الإنفاق عليه كم الإنفاق التي تم إنفاقها على بيراميدز الذي أنفق عشرات الملايين من الجنيهات لمنافسة الأهلي والزمالك في الصفقات. 

واستكمل أن فيوتشر كان يضم لاعبين من الأهلي والزمالك من المواهب التي لا يحتاجونها الأهلي والزمالك، والاستثمار فيهم، وقاموا باستقطاب مدير فني وفقا لفكر معين يتعاملون به، وهذا واضح بشكل كبير في مشروعهم من عام إلى آخر. 

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