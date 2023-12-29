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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تقر صفقة بنادق لإسرائيل متخطية مراجعة الكونجرس

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق "إم107" عيار 155 ملليمتراً والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

وأضاف البنتاجون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.

من جانب آخر، كشفت القناة 12 الإسرائيلية، الجمعة، أن مجلس الحرب ناقش خلال اجتماعه، الخميس، مقترحاً قطرياً للإفراج عما يتراوح بين 40 و50 محتجزاً لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقابل تهدئة تستمر لمدة شهر.

وذكرت القناة أن المقترح القطري يتضمن أيضاً ضمن الاتفاق إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة. وأكدت على أن إسرائيل وحماس لم ترد حتى الآن على العرض القطري، لكن مصدراً إسرائيلياً أشار إلى أن الطريق لا يزال طويلاً.

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