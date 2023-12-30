5 هواتف جديدة انتظرها مع بداية العام الجديد.. اعرف مواصفاتها

سيشهد الأسبوع الأول من عام 2024، إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة، وقد أكدت العلامات التجارية على إقامة 5 أحداث للإعلان عن منتجاتها الجديدة وسيتم استضافة كل منها من قبل شركة مختلفة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ستعقد 4 من شركات تصنيع الهواتف الذكية حدث إطلاق منتجاتها الجديدة يوم الخميس الموافق 4 يناير، ثلاثة منهم سيبدأون في نفس الوقت.

ومن بين جميع أحداث الإطلاق الخمسة المؤكدة، سيتم عقد ثلاثة منها في الهند، منهم شركة تكنو وشاومي وفيفو، حيث سيتم استضافة الشركتين المتبقيتين من وان بلس وهونر في الصين.

5 هواتف جديدة سيعلن عنها في أول 2024

1. هاتف تكنو Tecno Pop 8:

من المقرر إطلاق هاتف تكنو الجديد Tecno Pop 8 في الهند، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، وبالنسبة لمواصفاته سيتم تشغيل Pop 8 بواسطة معالج يونيسك Unisoc T606، وسيتميز الهاتف بإطار مسطح وسيتم ترتيب كاميراته بطريقة تشبه هواتف iPhone Pro.

وسيأتي الهاتف بشاشة 6.6 بوصة، بدقة HD + تدعم معدل تحديث 90 هرتز، وسيحصل على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير ودعم الشحن بقوة 10 وات.

Tecno Pop 8

2. سلسلة شاومي Redmi Note 13:

من المقرر إطلاق سلسلة Redmi Note 13 في الهند يوم الخميس الموافق 4 يناير، ستطلق شاومي ثلاثة طرز جديدة هي: Redmi Note 13 5G وRedmi Note 13 Pro 5G وRedmi Note 13 Pro Plus 5G، ووفقا للتسريبات والإعلانات التشويقية، ستكون الهواتف هي نفسها تلك التي تم بيعها في الصين مع بعض الاختلافات في الإصدار الأساسي.

ويوفر إصدار Pro Plus العديد من الميزات المتميزة، مثل تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وشاشة منحنية من نوع OLED، وبدقة 1.5K تدعم معدل تحديث يلغ 120 هرتز، وكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر سامسونج ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجابكسل، وظهر جلدي.

Redmi Note 13

3. سلسلة فيفو Vivo X100:

من المقرر إطلاق سلسلة Vivo X100 في الهند يوم الخميس الموافق 4 يناير، وسيتم الإعلان عن جهازين هما Vivo X100 و Vivo X100 Pro، سيكون كلا الهاتفين مماثلين لنظيرهما الصيني.

وسيتم تشغيل الثنائي بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300، ويتميز بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بوحدة فائقة الاتساع بدقة 60 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا مقربة Periscope عبارة عن مستشعر بدقة 50 ميجابكسل في الإصدار الاحترافي ومستشعر بدقة 64 ميجابكسل في الإصدار العادي.

وسيتم دعم جهازي X100 وX100 Pro ببطاريات بسعة 5000 مللي أمبير و5400 مللي أمبير على التوالي، يدعم الأول الشحن السلكي بقدرة 100 وات، بينما يدعم الأخير الشحن السلكي بقدرة 120 وات بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

Vivo X100 Pro

4. هاتف وان بلس OnePlus Ace 3:

سيتم إطلاق هاتف OnePlus Ace 3 في الصين يوم الخميس الموافق 4 يناير، سيأتي هاتف Ace 3 بتصميم مشابها لـ OnePlus 12، وسيتباهى بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K، تدعم 120 هرتز، وسيضم معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (عريضة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) + 2 ميجابكسل (ماكرو)، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، وسوف يستمد الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن بقوة 100 وات.

OnePlus Ace 3

5. هاتف هونر Honor X50 GT:

من المقرر إطلاق هاتف Honor X50 GT في الصين يوم 4 يناير، ووفقا للتسريبات والإعلانات التشويقية، سيتم تشغيل الجهاز بواسطة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1، وسيتم تصميمه بشاشة مسطحة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، توفر دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا مزدوجة بدقة 108 ميجابكسل (عريضة) + 2 ميجابكسل (ماكرو) وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وأخيرا، سيحتوي على بطارية بسعة 5800 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن بقوة 35 وات.