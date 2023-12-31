مسئول في "المصل واللقاح" يكشف فاعلية التطعيمات ضد متحور كورونا الجديد

قال الدكتور مصطفى حمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إنه يوجد لقاحات خاصة بالإنفلونزا ولقاحات خاصة بالكورونا، ولكن متحور كورونا الجديد لا يوجد على مستوى العالم لقاح خاص بهذا المتحور الجديد وإن كان اللقاح المتاح حاليا على مستوى العالم يعتقد أنه يحقق بعض الوقاية في مواجهة كورونا ومتحوراتها.

حديث عن متحور كورونا الجديد

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة الصحة تعطي 4 لقاحات للشخص ضد كورونا، موضحا "اللي كان واخد قبل كده جرعات ممكن ياخد جرعة تعزيزية".

وتابع "اللي مخدش لقاح كورونا متاح ليه ياخد اللقاح الموجود دلوقتي، وهذا يحقق وقاية وينتج أجساما مضادة، وتحدث استجابة دفاعية لكورونا بما يحقق بعض من المناعة أو الوقاية في مواجهة المتحورات بما فيها المتحور الجديد jn1".