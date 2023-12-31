عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسئول في "المصل واللقاح" يكشف فاعلية التطعيمات ضد متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد
متحور كورونا الجديد

قال الدكتور مصطفى حمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إنه يوجد لقاحات خاصة بالإنفلونزا ولقاحات خاصة بالكورونا، ولكن متحور كورونا الجديد لا يوجد على مستوى العالم لقاح خاص بهذا المتحور الجديد وإن كان اللقاح المتاح حاليا على مستوى العالم يعتقد أنه يحقق بعض الوقاية في مواجهة كورونا ومتحوراتها. 

حديث عن متحور كورونا الجديد 

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن وزارة الصحة تعطي 4 لقاحات للشخص ضد كورونا، موضحا "اللي كان واخد قبل كده جرعات ممكن ياخد جرعة تعزيزية". 

وتابع "اللي مخدش لقاح كورونا متاح ليه ياخد اللقاح الموجود دلوقتي، وهذا يحقق وقاية وينتج أجساما مضادة، وتحدث استجابة دفاعية لكورونا بما يحقق بعض من المناعة أو الوقاية في مواجهة المتحورات بما فيها المتحور الجديد jn1". 

متحور كورونا الجديد ور الجديد jn1 الدكتور مصطفى حمدي كورونا لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

مجدي عبد الغني يهاجم فيتوريا: هذا اللاعب لا يستحق الانضمام للمنتخب

قرار عاجل بشأن مستقبل علي معلول مع الأهلي.. ماهر همام يكشف

موضوعات متعلقة

أكرم القصاص: الحرب في غزة كشفت كم التحديات أمام مصر

رئيس حزب التجمع: كل القضايا في الحوار الوطني شهدت خلافا

أكرم القصاص:الحرب على غزة كشفت مخططات خطيرة بشأن مصر

رئيس "التجمع": الحوار الوطني جاء في وقته والرئيس دعا إليه بعد الاستقرار

عزة مصطفى في الكريسماس: عفوا بابا نويل فكنائس فلسطين حزينة

سياسي فلسطيني: إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط وتضع أهدافا خيالية

محلل سياسي: الحزب الديمقراطي في ورطة قبل الانتخابات الأمريكية بسبب بايدن

مساعد وزيرة الهجرة: نحاول تلبية مطالب المصريين بالخارج بكل المجالات

ترشيحاتنا

بـ10 لغات.. رئيس إسرائيل يدعو العالم لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة

ليفربول في المقدمة .. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

"هآارتس": إسرائيل وقعت في فخ استراتيجي وضعها أمام حرب طويلة الأمد

الاحتلال يكشف سبب سحب بعض جنود الاحتياط من غزة

هل ظهرت سلالة جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر؟ | تغطية خاصة

2024 سنة كبيسة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لا ترتبوا أسرتكم".. تحذير غريب من خبراء لـ البريطانيين

حظى باهتمام مجلس الإدارة.. استجابة فورية من النادي الأهلي لرسالة طفل فلسطيني

بالبينك الجريء.. حمدي الميرغني وزوجته في عيد ميلاد ابنتهما

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

فيديو

«مبتتحسبش كده ياصاحبي».. قصة «السويسي» وفيديوهات تيك توك مع زوجته الإيطالية «بهانه»

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ