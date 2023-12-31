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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2024 سنة كبيسة.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

البحوث الفلكية
البحوث الفلكية

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الأرض تدور أمام الشمس على محورها المائل بدرجة 23.5 درجة، ونتيجة هذا الدوران تأتي الفصول الأربعة، ونتيجة ذلك أن عدد ساعات اليوم تساوي أقل من 24 ساعة، وهو ما يؤدي إلى أن تكون السنة 365 يوم وربع، وتم الاتفاق فلكيا على أنه كل 4 سنوات الربع يوم الزائد تسمى سنة كبيسة، وهو عام 2024.

البحوث الفلكية تتحدث عن السنة الكبيسة 

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن البعض يأخذ الاسم السطحي للعام ويعتبرون أن هذا المصطلح يعني أنها ستكون عام أزمات ومشاكل، ولكن هي عام به يوم فقط زائد نتيجة ترحيل ربع يوم من الثلاث يوم التي قبلها بحيث يكون السنة الرابعة يوم كامل. 

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التنجيم أمر لا يؤمن به وليس له أي علاقة بعلوم الفلك وهو عبارة عن "سبوبة" يستخدمها بعض المنجمين ويعتبروها مصدر تربح، وبعض السياسيين الكبار في بعض الدول يستغلون تلك الأحداث لتقوية شعبيته أو منافسات سياسية وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. 

البحوث الفلكية السنة الكبيسة سيد على برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

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