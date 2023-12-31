خبير: أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها قادرة على إيلام روسيا من الداخل

قال الدكتور عمرو الديب، مدير مركز ريلايست الروسي، إن أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها تستطيع أن تجعل روسيا تتألم من الداخل، ويعمل عليها الرئيس الأوكراني زيلنيسكي؛ ليحصل على المزيد من الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي خلال الفترة المقبلة.

الحرب الروسية الأوكرانية

أضاف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن الداخل الأوكراني أصبح لديه معلومات كثيرة تقول أن هناك خلافات داخل النخبة الأوكرانية وهذا الخلاف على جدوى استمرار هذه الحرب، وإمكانية بدء مفاوضات مع روسيا، وترحب بها روسيا.

وتابع أن الدبلوماسية الروسية تقول دائما إنهم يرحبون بأي مفاوضات جادة حول الأمر، وروسيا ترحب بالمفاوضات، ويوجد اختلافات داخل النخبة الأوكرانية، وهناك جدوى حول بدء مفاوضات جادة مع روسيا وانتظار عام 2024، والذي سيكون عام الانتخابات الرئاسية في روسيا، وكذلك في أوكرانيا، وبنهاية هذا العام سيكون هناك انتخابات رئاسية أمريكية.

وأكمل أن الغرب هدفه الأهم هو إضعاف روسيا من الداخل، خاصة أن روسيا دائما لديها مشاكل مع الغرب، ويعملون على إضعاف روسيا من خلال العقوبات ومن خلال إطالة أمد الحرب ولكن بعد مرور عامين اتضح للجميع أن روسيا قادرة على الاستمرار، خاصة أن ما تقوم في أوكرانيا عملية عسكرية خاصة وحتى الآن روسيا لم تحارب رسميا.