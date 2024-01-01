ما أقدرش أتحكم في دماغ الناس.. أول تعليق من عزيز الشافعي على أغنية 3 ساعات متواصلة

قال الملحن عزيز الشافعي، إنه سعيد جدا بالنجاح في الشارع المصري من خلال ألحانه، ولكنه مازال يسير على نفس الطابع الخاص به، وأحيانا تأتي له الموسيقى، "والحمد لله على النجاح، وأتمنى يكون فعلا الناس مبسوطة من الحاجات اللي بنعملها سواء في الكتابة أو الألحان".

عزيز الشافعي يتحدث عن أغنية روبي

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أغنية "3 ساعات متواصلة" حصلت على انتقادات ولكن الأمر كل شخص يأخذه على محمل مختلف عن نهجه الصحيح، مصر دولة بها حرية إبداع في الثقافة والسينما والدراما والأغاني.

وتابع عزيز الشافعي: "أنا بكتب زي أي كاتب كبير وأنا أحد تلاميذهم وكذلك في التلحين وبحاول أكون في الخط ده، وبحاول أقدم حاجة أنا مقتنع بيها وشايفها، وشايف أنها هتزود المحتوى الأغاني مع الوان تانية من المزيكا وبنحاول إننا نكون موجودين بالأغاني بتاعتنا، وأغنية روبي أنا أقدر اتحكم في كلمات الأغنية لكن مقدرش اتحكم في اللي بيجي في أذهان الناس".

وعن التعاون مع عمرو دياب عقب قائلا إن عمرو دياب واحد من أهم المشاريع الغنائية في الشرق الأوسط في آخر 40 عاما، والصناعة الغنائية وقفت على كتف عمرو دياب، وهو ناجح في رؤية ما يحتاج السوق الغنائي وينفذ ألبوماته في هذا الصدد.