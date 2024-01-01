عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما أقدرش أتحكم في دماغ الناس.. أول تعليق من عزيز الشافعي على أغنية 3 ساعات متواصلة

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

قال الملحن عزيز الشافعي، إنه سعيد جدا بالنجاح في الشارع المصري من خلال ألحانه، ولكنه مازال يسير على نفس الطابع الخاص به، وأحيانا تأتي له الموسيقى، "والحمد لله على النجاح، وأتمنى يكون فعلا الناس مبسوطة من الحاجات اللي بنعملها سواء في الكتابة أو الألحان". 

عزيز الشافعي يتحدث عن أغنية روبي 

وأضاف "الشافعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن أغنية "3 ساعات متواصلة" حصلت على انتقادات ولكن الأمر كل شخص يأخذه على محمل مختلف عن نهجه الصحيح، مصر دولة بها حرية إبداع في الثقافة والسينما والدراما والأغاني. 

وتابع عزيز الشافعي: "أنا بكتب زي أي كاتب كبير وأنا أحد تلاميذهم وكذلك في التلحين وبحاول أكون في الخط ده، وبحاول أقدم حاجة أنا مقتنع بيها وشايفها، وشايف أنها هتزود المحتوى الأغاني مع الوان تانية من المزيكا وبنحاول إننا نكون موجودين بالأغاني بتاعتنا، وأغنية روبي أنا أقدر اتحكم في كلمات الأغنية لكن مقدرش اتحكم في اللي بيجي في أذهان الناس". 

وعن التعاون مع عمرو دياب عقب قائلا إن عمرو دياب واحد من أهم المشاريع الغنائية في الشرق الأوسط في آخر 40 عاما، والصناعة الغنائية وقفت على كتف عمرو دياب، وهو ناجح في رؤية ما يحتاج السوق الغنائي وينفذ ألبوماته في هذا الصدد. 

عزيز الشافعي اغنية روبي يوسف الحسيني برنامج التاسعة قناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

أحد القائمين على المشروع: مدينة تقع تحت الأرض في محطة الدلتا الجديدة

لطفي لبيب: العالم شبيه بـ "بشتكة" الدومينو.. وهذه أمنيتي في 2024

أول تعليق من هاني شنودة على استخدام أحد ألحانه في إعلان لليفربول

الديهي: محطة الدلتا الجديدة أبلغ رد على المشككين في المشاريع القومية

نشأت الديهي: محطة الدلتا الجديدة غير مسبوقة في العالم أجمع

إلهام شاهين: تألمنا كثيرا في 2023 بسبب ما يحدث في غزة

محاضر بكلية الحقوق يكشف عن قانون سفر القاصر دون ولي الأمر

خبير: أوكرانيا تريد إثبات للغرب أنها قادرة على إيلام روسيا من الداخل

ترشيحاتنا

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخي يضرب تل أبيب | فيديو

ابدأ العام الجديد بدون ذنوب.. ركعتان تمحو السيئات وهذا أفضل وقت لهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ