10 ملايين دولار.. محمد الشناوي يعود لحسابات الدوري السعودي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن عودة محمد الشناوي حارس الأهلي لحسابات الدوري السعودي.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني: “وكلاء بالنصر السعودي يسعوا للتفاوض مع محمد الشناوي بمقابل ١٠ ملايين دولار”.

ورفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بعدما تلقى الحارس العديد من العروض الخليجية، خاصة من الدوري السعودي.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه علي فيسبوك: "الخطيب يُبلغ محمد الشناوي برفضه فكرة رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأنه سيتم تقديم عقد جديد للشناوي يليق به وبتاريخه مع الأهلي، مع الانتظار آخر الموسم؛ للنظر في العروض التي ستقدم للاعب".