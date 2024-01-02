بعد أنباء انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي.. توافق أنثى الجدي مع رجل القوس

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لخبيرة فلك في حوراها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على مقطع الفيديو المتداول قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي».

وكتب أحمد العوضي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام كذب المنجمون و لو صدقوا.

توافق أنثى الجدي مع رجل القوس

الفنان أحمد العوضي من مواليد 12 ديسمبر اي من مواليد برج القوس، أما الفنانة ياسمين عبد العزيز فهي من مواليد 16 يناير أي من مواليد برج الجدي.

رجل برج القوس

رجل القوس يحب المرح والحيوية والمغامرة للغاية، إنه شجاع للغاية، ويرغب في استكشاف وتجربة كل شيء وأي شيء. لديه حماس للحياة والعالم، سيبذل القوس قصارى جهده للحفاظ على مزاجه خفيفًا، عادةً ما يُعتبر برج القوس "الصديق المرح" للمجموعة، حيث يحول الأمسية العادية إلى شيء لا يُنسى.

انثى برج الجدي

مواليد برج الجدي يقدرون أحبائهم الذين يمكن الاعتماد عليهم ويلتزمون بالمواعيد، نساء الجدي شركاء مخلصون ومخلصون يقدرون الالتزام والأمن والاستقرار في العلاقات، قد يستغرقون وقتًا للانفتاح عاطفيًا، لكنهم محبون وعاطفون للغاية بمجرد القيام بذلك.

يتميز مواليد الجدي أيضًا بالصبر والتفهم، مما يجعلهم مستمعين ممتازين، بالإضافة إلى ولائهم، يمتلك مواليد الجدي أيضًا إحساسًا قويًا بالمسؤولية وغالبًا ما يعتنون بشركائهم عند الحاجة.

توافق أنثى الجدي مع رجل القوس

يتوافق برج الجدي مع برج القوس بنسبة كبيرة، حيث

استقرار امرأة الجدي وثقتها بنفسها يجعلها لا تقاوم بالنسبة لرجل القوس، إنه معجب بطبيعتها العملية والمعقولة.

رجل برج القوس يندهش من تفاني أنثى الجدي في تحقيق أهدافها وهي تشعر بنفس الشيء تجاهه، لكن الطريقة التي يصلون بها إلى هذه الأهداف ليست متشابهة تمامًا.