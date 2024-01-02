تشكيل منتخب مصر الأمثل أمام موزمبيق في أمم إفريقيا 2023

كشف محمود عبد الحكيم، نجم المصري البورسعيدي السابق عن اختيارته لتشكيل منتخب مصر الأمثل للمباراة الأولى أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال عبد الحكيم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " أتمنى أن نقدم بطولة جيدة ونتوج باللقب لأن هذا الجيل يستحق التواجد على منصات التتويج".

وتابع: "كل مباراة لها طابعها الخاص، وسيتغير بعض اللاعبين من مباراة لأخرى، حسب دراسة الخصم وطريقة اللعب".

وكشف عبد الحكيم عن التشكيل المتوقع للمنتخب في المباراة الأولى أمام موزمبيق في أمم أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

في الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور.

في خط الهجوم: تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد.