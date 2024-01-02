عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأمثل أمام موزمبيق في أمم إفريقيا 2023

صدى البلد

كشف محمود عبد الحكيم، نجم المصري البورسعيدي السابق عن اختيارته لتشكيل منتخب مصر الأمثل للمباراة الأولى أمام موزمبيق في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

 

وقال عبد الحكيم في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية "المحور": " أتمنى أن نقدم بطولة جيدة ونتوج باللقب لأن هذا الجيل يستحق التواجد على منصات التتويج".

 

وتابع: "كل مباراة لها طابعها الخاص، وسيتغير بعض اللاعبين من مباراة لأخرى، حسب دراسة الخصم وطريقة اللعب".

 

وكشف عبد الحكيم عن التشكيل المتوقع للمنتخب في المباراة الأولى أمام موزمبيق في أمم أفريقيا.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: عمر كمال – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح.

في الوسط: مروان عطية – محمد النني – إمام عاشور.

في خط الهجوم: تريزيجيه – محمد صلاح – مصطفى محمد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

ترشيحاتنا

ادعوا أنهم ضحايا طوفان الأقصى.. اعتقال إسرائيليين بتهمة الاحتيال

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة |تفاصيل

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

بعد فشل مفاوضات سدّ النهضة.. ما أوراق مصر للحفاظ على أمنها المائي؟

النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الطوارئ الطبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

جريئة ومثيرة.. نجلاء بدر تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب | ماذا حدث ؟

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد: أمطار تضرب البلاد في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ