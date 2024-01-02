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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ريال مدريد السابق: أشعر بالسعادة حينما أرى أداء الأهلي.. وصلاح أحد أفضل لاعبي العالم

صدى البلد

قال باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق: دائمًا أشعر بالسعادة حينما أرى أداء الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، إنه ممتع للغاية. 

وأضاف باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى:" أنا أعرف جيدًا كرة القدم المصرية منذ أن كنت مدربًا في أفريقيا، الأهلي يستحق أن يكون صاحب المركز الثالث في كأس العالم للأندية خاصة مع فارق المستوى الذي يتمتع به مانشستر سيتي وفلومينينسي من ناحية الإمكانيات".

وتابع كامبوس قائلا " مبروك لكرة القدم المصرية، وعام بعد الآخر ستطور الكرة هناك، مبروك للنادي الأهلي على النجاح الدائم ".

واوضح ان كأس الأمم الإفريقية؟ أمر خيالي بمشاركة منتخبات عظيمة في أفريقيا وعلى أعلى مستوى مثل مصر والسنغال وغانا وساحل العاج والمغرب ونيجيريا.

واكد كامبوس ، سأشاهد البطولة من البرازيل من خلال التلفاز وسأستمتع بالمباريات المباشرة لأن كرة القدم في أفريقيا من الأفضل في العالم.

وانهي كامبوس ، قائلا محمد صلاح لاعب موهوب واحد من أفضل اللاعبين في العالم.. لا ننسى أن هناك العديد من اللاعبين الرائعين من مصر لعبوا في أوروبا على مدار السنوات الماضية وسيلحق المزيد من اللاعبين الشباب بمحمد صلاح في المستقبل القريب، وأتذكر تريزيجيه والنني والعديد من اللاعبين العظماء، وسيكون هناك المزيد من محمد صلاح في المستقبل، مبروك لكرة القدم المصرية أنتم من الأفضل على مستوى العالم.

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