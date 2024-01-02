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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ فتوح في معسكر المنتخب الوطني استعدادا لأمم أفريقيا

صدى البلد

نشر أحمد فتوح صورة له من مشاركته معسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا عبر حسابه الشخصي انستجرام.

 

وتدخل المنتج جمال العدل في تقريب وجهات النظر بين أحمد فتوح ونادي الزمالك، والتي نجح الزمالك علي إثرها في تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

 

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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