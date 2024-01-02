مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل هامة بشأن مهاجم الأهلي الجديد، في ضوء رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة في ضوء عدم ظهور أنتوني موديست المهاجم الفرنسي بالمستوى المتوقع واستمرار مسلسل إهدار الفرص وحاجة الفريق للحصول على مهاجم جديد.

حديث حول مهاجم الأهلي الجديد

وقال "حتحوت"، خلال تقديمه برنامج "الماتش" المذاع من خلال قناة "تن"، إن الأهلي كان قد فاوض مهاجم فلسطيني يدعى وسام أبو علي يلعب في أحد أندية الدوري السويدي، وكان هناك مفاوضات جادة بشأن الملف، لافتا إلى أن اللاعب فارع الطول وميزته الأساسية هي الكرات الرأسية وهداف وذلك وفقا لأرقامه.

وتابع هاني حتحوت، أن وسام أبو علي دنماركي فلسطيني مهاجم صريح لديه 24 عاما، وشارك مع عدة أندية في الدنمارك والسويد، وسجل 73 هدف وصنع 14 في 176 مباراة خاضها، وتم طرده مرة واحدة فقط في مسيرته، قيمته التسويقية 1.5 مليون يورو.

واستكمل، أن اللاعب شارك مع فريقه الحالي سيروس السويدي في 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا، ويلعب مع الفريق منذ يوليو الماضي، لافتا إلى أن الأهلي تحرك بالفعل تجاه اللاعب باعتباره لديه جنسية فلسطينية وهو خيار يجعله يدخل النادي دون إخراج لاعب أجنبي لأنه طبقا للائحة يتم معاملته كأنه مصري.

وواصل أن آخر اجتماع لمارسيل كولر مع لجنة التخطيط في الأهلي مازال متمسكًا بأنتوني موديست، وبالتالي الاتجاه كان إما استغلال بند اللاعب الفلسطيني أو الحصول على لاعب محلي، والأهلي قدم عرض بقيمة مليون و200 ألف دولار والفريق السويدي يرغب في الحصول على 2 مليون دولار، ويتحدثون أن لديهم عروض قوية من أندية أوروبية.

وأشار إلى أن كولر يرى أن اللاعب مميز ولكن إذا لم يتم التعاقد معه فالخيارات المحلية مثل أحمد أمين اوفا ومروان حمدي مازالت موجودة في الوقت الحالي.