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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الحكومة تلبي مطالب النواب والمواطنين.. وتعلن مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. وهذا موقف الكنائس في عيد الميلاد

صدى البلد

في استجابة من الحكومة: 

-عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام وعيد الميلاد

-المواعيد الجديدة لنقطاع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها
-قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط 
 

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، وسيتم بدءا من الغد تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا، و تستمر ليلاً خلال امتحانات منتصف العام وعيد الميلاد.

استجابت الحكومة للعديد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط، وفق تصريح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.

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كما سيتم تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين ضمن خطة التخفيف على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.

وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، في حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال موسم الأعياد.

وأكد مصدر أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات التوزيع تزامنًا مع احتفالات أشقاء الوطن الأخوة الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد، مشيرًا إلى أنه تم استثناء كافة الكنائس التي تقام فيها قداس الأعياد من خطة تخفيف الأحمال مع تواجد فرق من الفنيين لتأمين التغذية الكهربائية.

وشدد المصدر على أن كل شركة قامت بإجراء حصر لعدد الكنائس والجمعيات التي تقام فيها صلاة العيد لعدم تخفيف الأحمال عليها خلال المواعيد المحددة لأداء القداس أو الصلوات، وأن رؤساء جميع الشركات يتابعون على مدار الساعة أعمال استقرار وانتظام التغذية الكهربائية بمختلف المناطق التابعة لكل شركة.

كما كشفت مصادر رسمية أن مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة؛ لحسم أسعار بيع الكهرباء، خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها وضع أسعار شرائح الكهرباء، سواء إقرار زيادة في أسعارها أو الاستمرار في تأجيل تلك الزيادات.

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