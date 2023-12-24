عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تخفيف المعاناة الإنسانية عن غزة|«الأهرام»: الوضع صار أشبه بكارثة إنسانية لا تطاق

علم مصر و فلسطين
علم مصر و فلسطين

أكدت صحيفة (الأهرام) أن الموقف والتحرك المصري، منذ اليوم الأول لحرب غزة، اتسم بالحرص الشديد على تخفيف المعاناة الإنسانية عن قاطني قطاع غزة، لأن الوضع صار أشبه بكارثة إنسانية لا تطاق، وفقا للعديد من التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مثل البنك الدولى وبرنامج الغذاء العالمى ووكالة الأونروا. 


وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (تخفيف المعاناة الإنسانية عن غزة) - إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بالترحيب بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية فى القطاع، وتعيين منسق أممى رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر لا تعتبر هذا القرار كاملا لأنه لم يتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار.


وذكرت الصحيفة أن إصدار القرار سبقه بساعات تواصل الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسى ماكرون، بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وتحديدا على الساحة الفلسطينية، إذ أشار السيسي إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة، لحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع؛ وهو ما يتطلب جهودا مشتركة من القوى العالمية والإقليمية للوصول إلى ذلك الوضع؛ بما يؤدى إلى تجنب كل ما من شأنه توسيع نطاق الصراع فى المنطقة، ويعزز من ترسيخ الاستقرار الإقليمي، ومن ثم، تدعو مصر إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.


ورأت الصحيفة أن قرار مجلس الأمن الداعي لإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، برا وبحرا وجوا؛ يمكن البناء عليه من قبل المجتمع الدولي، شريطة أن يتوازى ذلك مع تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية؛ بما يعطى بارقة أمل لوضع حد للمعاناة فى القطاع، فضلا عن التفكير فى متطلبات اليوم التالى من طرفى الحرب؛ من أجل مستقبل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب فى سلام لأن تكلفة السلم والتعاون أقل جدًّا من تكلفة الحرب من الصراع.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

الحق اشتري.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

صحيفة عبرية تكشف سبب ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي

زلزال عنيف يضرب تشيلي بقوة 5.1 ريختر.. ولا أنباء عن ضحايا

العلاج المناعي أمل جديد لمرضى سرطان الجهاز الهضمي.. تفاصيل

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين من هذا الأمر

بعد تحرك البرلمان.. ماذا ستفعل الحكومة حال دخول متحور كورونا JN.1 مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن الجريئة والمثيرة بحفل الدير جيست |شاهد

هتكلفك 15 جنيهًا.. طريقة عمل كيك دقيق الذرة

بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ