تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حيث أنه منذ أن بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وبات جميع المواطنين يتساءلون مع انتهاء خطة تخفيف الأحمال، بوقف الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي، حتى زفت الحكومة المصرية رؤية جديدة لتلك الخطة.

يولي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية قصوى لملف قطع الكهرباء وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال، خاصة مع انتهاء موجة الطقس الحار، وبداية فصل الشتاء بانخفاض درجات الحرارة، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم المجلس على أن هناك مشاورات ودراسات تجري حاليًا بين الجهات المعنية بشأن تخفيف أحمال الكهرباء.

أضاف الحمصاني في تصريحات تليفزيونية، أنه بمجرد الانتهاء من المشاورات والدراسات بشان تخفيف أحمال الكهرباء، سيتم إعلان الإجراءات الجديدة في الفترة المقبلة..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو ..