تعرف على موعد انضمام محمد صلاح للمنتخب الوطني

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب عن موعد انضمام محمد صلاح إلي معسكر المنتخب المصري.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب الوطني الخميس المقبل ".

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وذلك على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية رفقة كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.