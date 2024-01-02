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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني لبناني سابق: إسرائيل توسع دائرة الحرب وسنرد على أفعالها

بيروت
بيروت

عقب الدكتور مصطفى علوش، برلماني لبناني سابق على اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية في بيروت، قائلا إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وكان من الواضح أن إسرائيل هناك اقتراحات عديدة داخل المجموعة الحاكمة، ولكن أغلب الاقتراحات كانت توسيع الحرب باتجاه لبنان وإدخال أمريكا كشريك في هذه الحرب. 

حديث عن انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت 

وأضاف "علوش"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "تن"، أن إسرائيل لم تتوقف عن توسيع دائرة الاستهداف من القرى الحدودية اللبنانية، ودار موقع من مواقع الجيش اللبناني، والآن يبدو أن الأمور تطورت لأبعد من ذلك وهي اغتيال القيادات الفلسطينية الموجودة في عمق لبنان وداخل الضاحية الجنوبية. 

وتابع أن كل تلك الأمور تنذر أن الغد سيكون هناك تصعيد أكبر وهناك ردود وردود مضادة، "عندما تبدأ الحرب يمكن نعلم كيف تبدأ ولن لا نعلم كيف تنتهي". 

واستكمل، أن حماس تواصل عملها داخل غزة ولا تنتظر إلى مزيد من المواجهات، وبالنسبة لحزب الله سيكون هناك رد ولكن سيكون على شاكلة ما يحصل على مدى الأسابيع الماضية، وحسن نصر الله لا يتحرك إلا بدافع إيراني والذي يبدو حتى الآن أنه غير مستعد في مواجهة مفتوحة ولا مع إسرائيل أو الغرب .

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