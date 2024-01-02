أول تعليق من حـ مـ اس على اغتيال إسرائيل لأحد قيادات الحركة

أكدت حركة حماس، أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ومن جانبه أدان رئيس الوزراء اللبناني الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت باعتباره "جريمة إسرائيلية جديدة".

وقال رئيس الوزراء اللبناني:" الانفجار يهدف إلى إدخال بلادنا في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المستمرة في الجنوب"|.

وفي سياق متصل قال الدفاع المدني اللبناني:" نعمل على نقل المصابين وإخماد الحرائق التي اندلعت جراء الانفجار الذي وقع في المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت".