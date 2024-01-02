مسيرة إسرائيلية تستهدف مكتبا لحماس جنوبي لبنان

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية جنوبي لبنان وسقوط عدد من الجرحى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط أربعة قتلى على الأقل جراء الانفجار بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية ببيروت، سقوط ثلاثة قتلى على الأقل جراء الانفجار بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت

ومن جانبه أكد إعلام إسرائيلي أن القيادي في حركة حماس الذي تم اغتياله في بيروت كان من المفترض أن يلتقي زعيم حزب الله غدا.