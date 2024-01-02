رئيس مركز القدس للدراسات: نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب في غزة

أكد أحمد رفيق عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، أن نتنياهو يرغب في إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، كي يضمن استمرار حكومته في الحكم من أجل تنفيذ مخططاته السياسية والأمنية.

وقال أحمد رفيق عوض في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”،: "نتنياهو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية، لأنها بمثابة طعنة له وكابوس له".

وأضاف أحمد رفيق عوض: "موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية مرتبك جدا، بعد أن تعددت الملفات والأهداف في قطاع غزة، وأفرادها مختلفون، فهناك من يريد أن يحتلها ومن يريد أن يبني فيها مستوطنات.

وتابع أحمد رفيق عوض: "الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة دون الحديث عن اليوم الحالي يمثل مشكلة كبيرة، فاليوم الحالي مليء بالدماء والاحتلال".