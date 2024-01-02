بريطانيا ترسل أول شحنة بحرية من الإمدادات الإنسانية إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الثلاثاء أن أول شحنة بحرية مرسلة لاغاثة سكان قطاع غزة تضم ​​ما يقرب من 100 طن من البطانيات الحرارية وحزم الإيواء والإمدادات الطبية لغزة وصلت إلى بورسعيد، حيث ستعبر منها إلى القطاع.

أوضحت الخارجية البريطانية أن السفينة المساعدة للأسطول الملكي البريطاني "لايم باي" سلمت المساعدات بعد مغادرتها قبرص وسيتم توزيع المساعدات من قبل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الأونروا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

تم تسليم المساعدات بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كاميرون ووزير الدفاع جرانت شابس لمصر وقبرص الشهر الماضي وتشمل المساعدات 11 طنا من الإمدادات الطبية تبرعت بها قبرص.

وتقول الحكومة البريطانية إنها "ستستكشف طرقًا أخرى لتوصيل المساعدات"، بما في ذلك المبادرة القبرصية لإنشاء ممر بحري لشحن كميات كبيرة من المساعدات بشكل مستمر إلى غزة والممر البري من الأردن.