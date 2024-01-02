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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: لجنة حقوق الإنسان بصدد عقد اجتماعات للحديث عن أحداث غزة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أولي إجتماعاتها لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.

شمولية عن حقوق الانسان

وطالب النائب طارق رضوان، وسائل الاعلام الحديث بموضوعية وشمولية عن حقوق الانسان في مصر، وليس الهوي، وعدم الكيل بمكيالين، وعندما نقيم الأمور فنقارن بين ما كنا في قبل بداية الجمهورية الجديدة وما وصلنا إليه حاليا من انجازات، قائلا : "هناك اعلام بيحب "الشوه، وبيسلط الضوء علي مزاجه ويتغاضي عن انجازات كثيرة".

وقال "رضوان" إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بصفتها التشريعية هى المنوط بها الإشراف على التشريعات الخاصة بتسهيل أعمال السلطة الرقابية الأخرى مع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن اللجنة لا تدخر مجهود فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إنقاذ هذا.


المجلس بصفتها التشريعية منوط بها الاشراف علي التشريعات السلطات التنفيذيه. اللجنة لا تواني او تدخر مجهود في اتخاذ ما يلزم نحو انفاذ هذا القانون.


من جانبها، أشار السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أزمة زيادة المواليد في مصر، في وقت يشهد العالم أزمات اقتصادية كبيرة.

واستعرض محمد ممدوح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي الحقوق الانسان، نشاط المجلس ومجهوداته خلال العام الماضى، ومنها حملات توعية للعمال والفلاحين حول كيفية استخدام بطاقة الخدمات المتكاملة منعا لتعرضهم للنصب.

وقال "ممدوح" إن المجلس بصدد عقد برتوكول تعاون مع وزارة المالية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان، بجانب حملات توعية داخل الوزارة، للتوعية بثقافة حقوق الإنسان فى التعامل مع المواطنين، مشيداً بوزير المالية محمد معيط لكونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس القومي لحقوق الانسان.

وأشار "ممدوح" إلي قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بحملات توعية بالمحافظات عن مخاطر الهجرة غير الشرعية .


وفي سياق منفصل، قال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، إن اللجنة بصدد عقد عدة اجتماعات خاصة للحديث عن احداث غزة، ، منتقدا صمت العالم وعدم التحرك الفاعل إزاء ما يحدث فى الأراضي الفلسطينية من مجازر ضد الشعب الاعزل.

وأشادت  السفيرة مشيرة خطاب، بالموقف المصرى من بداية الأزمة فى غزة وهو موقف عظيم، سواء بفتح المعبر أو استقبال الجرحى والمصابين، رغم صعوبة توقيت الأزم

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