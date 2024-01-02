وزارة الاتصالات الفلسطينية: سنحتاج لسنوات طويلة في غزة ليعود القطاع كما كان

قالت وزارة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع الاتصالات في غزة سيحتاج إلى سنوات طويلة ليعود كما كان.

وأوضحت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أن الحرب دمرت 65% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة علي مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إن الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الجبهة الشمالية والإصبع على الزناد.