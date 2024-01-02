وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة |تفاصيل

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الجبهة الشمالية والإصبع على الزناد.

وأشار جالانت إلى أن المعركة في خانيونس تختلف عن شمالي غزة وتتطلب مراحل عملياتية.

وعلى جانب آخر، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة ستقررها الحكومة الإسرائيلية وليس مجلس الوزراء المصغر “الكابينيت”.

وأضاف نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، أن القضية سيتم طرحها في الجلسة العامة لمجلس الوزراء.

وتابع: "بادئ ذي بدء، يجب تدمير حماس واجتياح القطاع، وبعد ذلك سنناقش الأمر في اليوم التالي".