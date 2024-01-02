إدخال 125 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة من معبر رفح

استمرت الجهود المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية من الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية الى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البري شمال سيناء ، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين ، بما فيها نقل الجرحى وإدخال مزدوجي الجنسية للسفر إلى بلادهم .

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه تم دخول 121 شاحنة مساعدات من معبر رفح في طريقها إلى منفذ كرم أبو سالم ومنفذ العوجه البري بوسط سيناء لتخضع إلى عمليات تفتيش قبل إعادة إدخالها إلى قطاع غزة خلال الفترة المسائية ، لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني .

كما تم إدخال 4شاحنات محملة بالوقود من الغاز والسولار والتي تم تسليمها إلى الآونروا لتشغيل المنشآت التابعة لها.



واستقبل معبر رفح عدد 300 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و134 من أصحاب الجوازات المصرية، وتم انهاء إجراءات وصولهم إلى الأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة في ميناء رفح البري.