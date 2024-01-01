وكيل تعليم شمال سيناء يطمئن على جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

حضر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، شمال سيناء، اليوم ،طابور الصباح والإذاعة المدرسية والتي تحت إشراف محسن عبد الرحيم أخصائي أول الصحافة ، بمدرسة نخل الابتدائية ، في أكثر متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة ،تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء للاطمئنان على جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكان في استقبال عز عزازي مدير إدارة نخل التعليمية و د. خالد بكري وكيل الإدارة و مجدي محمود رئيس قسم التعليم الابتدائي بالإدارة و حمدي إبراهيم عفيفي مدير المدرسة.

9فصول :

وتضم المدرسة 9 فصول دراسية من الصف الأول الابتدائي حتي السادس الابتدائي ، وبلغ عدد الطلاب ٤٢٦ طالبا وطالبة ،

حيث تفقد الفصول الدراسية المختلفة والمكتبة ،ومعمل العلوم ومعمل الحاسب الآلي ،وقد رافقه في الجولة ايهاب الخليلي مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية و عاطف العلاقمي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.