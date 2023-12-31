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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الدفاع الفرنسي في مطار العريش الدولي

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، سيباستيان ليكورنو، وزير الدفاع الفرنسي وجان ماري عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرانسوا اوزيلو عمدة بلدية فيرنون الفرنسية، أثناء وصولهم الي مطار العريش الدولي، في حضور اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحري، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية.
 

روابط تاريخية :

وقال المحافظ أن العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على روابط تاريخية ممتدة، مؤكدًا على اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا، لافتًا إلي أن فرنسا من الدول العظيمة التي تقدم الدعم الكامل لمصر على مر العصور.
ووجه المحافظ الشكر للحكومة الفرنسية على الجهود المبذولة في علاج الاشقاء الفلسطينيين من خلال السفينة الطبية التي ترسو في ميناء العريش البحري.
بدوره قال العميد بحري جاك مالار، قائد السفينة الطبية الفرنسية أن السفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال وهي عبارة عن مستشفي عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سرير داخلي و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال، و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيًا وطائرتي هليكوبتر.
أضاف قائد السفينة، أن السفينة استقبلت 90 جريح فلسطيني للعلاج، معلنًا عن اجراء عدد 230 عملية جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش، موجها الشكر لمصر وللمحافظة على ما تقدمه من اجل الفلسطينيين.

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