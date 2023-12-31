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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سلسلة ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي بمساجد شمال سيناء

سلسلة ندوات عن الإفتاء
سلسلة ندوات عن الإفتاء والتثقيف الفقهي

عقدت مديرية أوقاف شمال سيناء، سلسلة  ندوات في الإفتاء والتثقيف الفقهي، بمساجد المحافظة حيث تم تنفيذ ندوة بمسجد الرفاعي بالعريش، تحت عنوان "قاعدة: "(يُتحمل الضرر الخاص؛ لدفع الضرر الأعمّ)".

ياتي ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ،

 حاضر فى الندوة كل من:

 الشيخ د/حمادة بشير إمام وخطيب مسجد أم القرى 
 الشيخ/ محمد سليمان عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش.

 الشيخ/ محمد محمد عطية، إمام وخطيب مسجد عمر بن الخطاب.
 دار حديث السادة العلماء حول العناصر التالية:
أولًا: معنى هذه القاعدة.
ثانيًا: دليل هذه القاعدة.
ثالثًا: تطبيقات معاصرة على قاعدة (يُتحمل الضرر الخاص؛ لدفع الضرر الأعمّ).


48 ندوة :

 جاء تنفيذ هذه الندوة  ضمن عدد (48) ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي تنفذها وزارة الأوقاف اليوم السبت تحت عنوان "قاعدة: "(يُتحمل الضرر الخاص؛ لدفع الضرر الأعمّ)" على مستوى جميع المديريات الإقليمية.
 

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