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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع قيادات تموين شمال سيناء لوضع خطة العمل لسنة 2024

مناقشة خطة آلية العمل
مناقشة خطة آلية العمل بالتموين لسنة2024

عقدت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ شمال سيناء، اجتماعًا برئاسة أماني رسلان مدير عام المديرية بحضور الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات لوضع خطة العمل لسنة 2024م لتكثيف العمل الرقابي وتطوير آلية العمل.

يأتي  ذلك في إطار ما تقوم به مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، لرفع كفاءة الدور الرقابي للمديرية لخدمة المواطنين. 

جودة العيش:

تم التأكيد على متابعة  عملية إنتاج العيش في المخابز، من حيث الوزن وجودة الخبز المنتج والتأكد من صلاحية جميع المنتجات،  وخاصة الغذائية أثناء الحملات التموينية والتزام التجار بالإعلان عن أسعار المنتجات بمكان ظاهر وواضح.

كما تم التأكيد على استكمال خطة  تطوير وتحديث المنشآت التموينية  بالمقرات التموينية، وميكنة تقديم جميع الخدمات التموينية.

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