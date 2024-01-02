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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرض للتعذيب.. الجهاد الإسلامي تنعى أسيرا فلسطينيا استشهد في سجن مجدو الإسرائيلي

الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الأسرى هم ثوابت القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل طاقته لارتكاب أبشع أساليب القتل المستمر ضد أسرانا داخل السجون من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والتعذيب دون تقديم أي علاج لهم أو رعاية صحية.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام، الشهيد الأسير عبد الرحمن باسم البحش الذي يبلغ من العمر 23 عاما من نابلس الذي قضى تحت التعذيب في سجن الاحتلال الإسرائيلي في سجن مجدو، وهو معتقل منذ تاريخ 31 مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهرًا.

وقالت الجهاد الإسلامي إن هذا الشهيد ينضم إلى قافلة شهداء الحركة الاسيرة الذين ارتقوا على طريق تحرير فلسطين والقدس منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وأضافت الجهاد الإسلامي في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي، وخلال ما يقارب 3 شهور، اغتال  7 أسرى في السجون أمام كل منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها من المؤسسات التي لم تحرك ساكن أمام ممارسته واعتداءاته الاجراميه البربريه.

وتابعت الجهاد الإسلامي، أن قتالنا ماضٍ ولن يتوقف، وسيدرك العدو المجرم مرة أخرى أن جرائمه لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل بكل قوة وإصرار وثبات.

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