سياسي سوداني: قائد الدعم السريع يحاول التقرب من إثيوبيا لدعمه

قال عادل حمد، محلل سياسي سوداني، إن ما لفت انتباهه بشأن توقيع قائد قوات الدعم السريع اتفاقا مع إثيوبيا بشأن سد النهضة بزعم أنه مؤشر إيجابي نوع دعم واستقرار السودان كما يدعي، في اللقاء شكر إثيوبيا ورئيس الوزراء الإثيوبي ووصفه برجل التنمية والنهضة، وهذه كانت إشارة خفية إلى دعمه لملف سد النهضة وهذه مداهمة سياسية وتقرب من إثيوبيا لعل أن تدعمه في صراعه الداخلي في السودان من اجل السلطة في السودان.

حديث عن الأزمة في السودان

وأضاف "حمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الصراع داخل السودان من قبل قوات الدعم السريع من أجل السلطة، لافتا إلى أنه كان هناك توافق بين القوى المدنية وقوات الدعم السريع قبل 15 ابريل، ولكن حدث خلاف مع الجيش السوداني.

وتابع أنه يجب أن يتم اتفاق بين القوة المدنية والدعم السريع من جهة والجيش السوداني من جهة أخرى بحكم الخلاف، وما يحدث في السودان من زعزعة الاستقرار جزء من محاولة زعزعة الاستقرار في مصر، ويجب أن تلعب مصر دورًا أكبر في دعم القوات المسلحة السودانية باعتبارها القوة الشرعية وأحد مكونات الدولة، لا يمكن أن تقوم الدولة بدون جيش.