خبيرة بالشأن السوداني: اجتماع القوى المدنية مع حمدتي إيجابي

قالت أسماء الحسيني، خبيرة في الشأن السوداني، إن اجتماع القوى المدنية مع قائد قوات الدعم السريع حمدتي أمر إيجابي لأن هناك اتفاق لوقف فوري غير مشروط للمواجهات وهو ما تعهدت به قوات الدعم، موضحا أن قبول التفاوض المباشر مع القوات المسلحة، بداية لاتمام الاتفاق، وهذا اللقاء كان بمبادرة مع رئيس القوى المدنية الذي طالب الطرفين المتصارعين في السودان بالجلوس والاتفاق على وقف إطلاق النار.

حديث عن الأزمة في السودان

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه سيتم فتح الباب لتواصل القوى المدنية مع الجيش السوداني، وسيبدأ حوار من أجل إنهاء الحرب.

وتابعت، أن خطة القوى المدنية المقبلة تتضمن لقاء مع البرهان قائد الجيش السوداني، ولكن المفاوضات والعملية السلمية لن تكون سهلة لوجود أطراف عديدة ومصالح متضاربة وجهات داخلية وخارجية متعددة.

واستكملت أن قائد الدعم السريع مستعد للقبول بجهات محايدة للإشراف ووجود جهات للتحقيق، لإيضاح مصداقية البنود التي تعهد بها وأن يكون هناك تجاوب من الجهة المقابلة، وألا تسير الأمور بشكل سيء في السودان، خاصة أنه على حافة الهاوية.