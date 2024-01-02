عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمديتي ميت ومن ظهر شبيه له.. سياسي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الأزمة بالسودان

السودان
السودان

قال الدكتور عادل عبد العزيز، محلل سياسي سوداني، إن توقيع حمدتي قائد قوات الدعم السريع مع القوة المدنية السياسية تأتي دون وجود أكبر حزبين في السودان، ويوجد اعتقاد كبير أن حمدتي الأصلي ميت وما ظهر في الاجتماع ربما يكون شبيه له. 

حديث عن الأزمة السودانية 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه يعتقد أن هناك ترتيبات استخبارية يجري الترتيب لها في إثيوبيا في ضوء العداء الاستراتيجي مع السودان ومصر، وهذه الترتيبات يجب النظر إليها، وهذا الاجتماع كان يجب أول بند فيه الاعتذار عن مذابح قوات الدعم السريع والتي قتلت الآلاف ودفنتهم أحياء. 

وتابع، أن خطوة إبعاد الجيش هي خطوة معزولة للشعب السوداني والذي أصبح في مختلف المناطق تضرر أبلغ الضرر من تصرفات قوات الدعم السريع، ولذلك فإن الاتفاق الذي كان ينص بخروج القوات من مساكن المواطنين والأعيان المدنية هو الذي يجب أن ينفذ الآن حتى يشعر الناس أن هناك جديد في الأمر، ولكن البيان والاتفاق لا يمثل أي خطوة إضافية نحو تحقيق الاتفاق في السودان. 

حمدتي الأزمة السودانية السودان برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

موضوعات متعلقة

خبيرة بالشأن السوداني: اجتماع القوى المدنية مع حمدتي إيجابي

سياسي سوداني: قائد الدعم السريع يحاول التقرب من إثيوبيا لدعمه

سياسي لبناني بعد اغتيال العروري: الأمور خرجت عن السيطرة وكل الاحتمالات واردة

برلماني لبناني سابق: إسرائيل توسع دائرة الحرب وسنرد على أفعالها

بعد أنباء رحيله عن الأهلي.. صدمة لـ أحمد عبدالقادر بسبب هذه التصريحات

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

رئيس شعبة البن يكشف أسباب الارتفاع المفاجئ خلال الفترة الأخيرة

ما أقدرش أتحكم في دماغ الناس.. أول تعليق من عزيز الشافعي على أغنية 3 ساعات متواصلة

ترشيحاتنا

بعد مقتل العاروري.. تأجيل زيارة بلينكن إلى تل أبيب

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

أول تعليق من إيران على اغتيال صالح العاروري في لبنان

أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي

تجنب الغرامة.. خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي 2024

وزير العدل الفلسطيني: اغتيال العاروري انتهاك للسيادة اللبنانية وخرق للقانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ