حمديتي ميت ومن ظهر شبيه له.. سياسي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الأزمة بالسودان

قال الدكتور عادل عبد العزيز، محلل سياسي سوداني، إن توقيع حمدتي قائد قوات الدعم السريع مع القوة المدنية السياسية تأتي دون وجود أكبر حزبين في السودان، ويوجد اعتقاد كبير أن حمدتي الأصلي ميت وما ظهر في الاجتماع ربما يكون شبيه له.

حديث عن الأزمة السودانية

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه يعتقد أن هناك ترتيبات استخبارية يجري الترتيب لها في إثيوبيا في ضوء العداء الاستراتيجي مع السودان ومصر، وهذه الترتيبات يجب النظر إليها، وهذا الاجتماع كان يجب أول بند فيه الاعتذار عن مذابح قوات الدعم السريع والتي قتلت الآلاف ودفنتهم أحياء.

وتابع، أن خطوة إبعاد الجيش هي خطوة معزولة للشعب السوداني والذي أصبح في مختلف المناطق تضرر أبلغ الضرر من تصرفات قوات الدعم السريع، ولذلك فإن الاتفاق الذي كان ينص بخروج القوات من مساكن المواطنين والأعيان المدنية هو الذي يجب أن ينفذ الآن حتى يشعر الناس أن هناك جديد في الأمر، ولكن البيان والاتفاق لا يمثل أي خطوة إضافية نحو تحقيق الاتفاق في السودان.