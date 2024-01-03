دبابة الأهلي تزين قائمة «مالي» النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية

أعلن إيريك سيكو شال، المدير الفني لمنتخب مالي، أمس الثلاثاء، القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، والتي تصدرها أليو ديانج نجم الأهلي المصري.

ومن المقرر استضافة كوت ديفوار للمنافسات خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وجاءت قائمة منتخب مالي كالتالي:



حراسة المرمى: أبو بكر دومبيا (النخبة الإفريقية)، إسماعيل دياوارا (مالمو)، دجيجي ديارا (يانج أفريكانز).

الدفاع: هاماري تراوري (ريال سوسيداد)، فالاي ساكو (مونبلييه)، بوبكر كوياتي (مونبلييه)، مامادو فوفانا (أميان)، سيكو نياكاتي (براجا)، موسى ديارا (تولوز)، أمادو دانتي (ستروم جراز).

الوسط: كاموري دومبيا (بريست)، أداما نوس تراوري (هال سيتي)، إيف بيسوما (توتنهام)، بوبكر تراوري (ولفرهامبتون)، ديادي ساماسيكو (هوفنهايم)، محمد كاميرا (موناكو)، دودو حيدرة (لايبزيج)، أليو ديانج (الأهلي)، لاسانا كوليبالي (ساليرنيتانا).

الهجوم: يوسوفا نيكاتي (بني ياس)، سيريني دوكوري (لوريان)، سيكو كويتا (سالزبورج)، نيني دورجيليس (سالزبورج)، موسى دومبيا (العدالة)، فوسيني دياباتي (لوزان)، إبراهيم سيسوكو (سانت ستيفن)، لاسين سينايوكو (مونبلييه).

ويلعب منتخب مالي في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس ونامبيا وجنوب أفريقيا.