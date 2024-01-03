نجم الزمالك السابق: قرار استبعاد عبدالله السعيد من قائمة منتخب مصر خاطئ

انتقد علاء عبد الغني، نجم الزمالك السابق استبعاد عبدالله السعيد، لاعب نادي بيراميدز من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وقال علاء عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور": " كنت أتمنى تواجد عبدالله السعيد في قائمة منتخب مصر النهائية".

وتابع: "عبدالله السعيد لاعب متميز ويمتيع بخبرات كبيرة كانت ستساعد مصر في بطولة الأمم، وقوام منتخب مصر جيد للغاية، ونمتلك فريق قوي، وسوف نتأهل من تلك المجموعة بسهولة".

وذكر: "روي فيتوريا اختار ما يفيده، وهناك فروق فردية في بعض اللاعبين داخل منتخب مصر، وعبدالله السعيد يمتلك تلك النقطة، وقرار استبعاده كان خاطئ، ولن يعترض في حالة وجوده على دكة الاحتياط.

واختتم: "طارق حامد لاعب متميز وقوي للغاية، وقرار اعتزاله كان خاطئًا".