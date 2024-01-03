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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قلب ولدي عليا حجر.. تفاصيل جديدة في جريمة محاسب حدائق القبة

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

تفاصيل جديدة في جريمة محاسب حدائق القبة، والذي سطر نهاية محزنة ومأساوية لوالدته داخل شقتها لرفضها إعطائه أموالا لشراء المواد المخدرة بها، حيث قرر قاضي المعارضات في القاهرة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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تفاصيل جديدة في جريمة محاسب حدائق القبة

تحقيقات النيابة في جريمة محاسب حدائق القبة كشفت العديد من المفاجآت حيث تبين أن المتهم يعمل موظفا في إحدى الوزارات وأنه في الفترة الأخيرة تعرف على مجموعة من الأشخاص سيئة السمعة وقام بتعاطي المواد المخدرة، ثم نشبت بينه وبين زوجته مشكلات عديدة قامت على أثرها بترك المنزل أكثر من مرة.

 

وشرحت تحقيقات النيابة في جريمة محاسب حدائق القبة، أنه يوم الواقعة حضر إلى والدته في منزلها ونشبت بينهم مشادة كلامية بسبب المخدرات تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بمغادرة المنزل، ثم ذهب إلى سيارته وقام بسحب بنزين منها وعاد إلى والدتها وسكب البنزين وأشعل النيران بها.

 

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وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط محاسب حدائق القبة وتين أنه موظف بوزارة البحث العلمي لاتهامه بقتل والدته القعيدة بسكب بنزين على جسدها وإشعال النيران فيها، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة حدائق القبة ووفاة سيدة قعيدة جراء الحريق.

 

انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح جريمة محاسب حدائق القبة وبالفحص تبين قيام نجلها 37 سنة محاسب بوزارة البحث العلمي بسكب البنزين عليها واشعال النيران بسبب رفضها إعطائه مبلغ مالي لتعاطي المخدرات  وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في الواقعة.

 

واعترف المتهم بارتكاب جريمته تفصيليا حيق قرر بنشوب مشاجرة بينه وبين والدته بسبب المخدرات، قام على أثرها بسحب بنزين من سيارته ثم قام بسكبه على والدته واشعل النيران في الشقة، بعدما رفضت إعطائه الأموال لشراء المخدرات، فقام بالانتقام منها وإنهاء حياتها والابلاغ بأنها واقعة حريق.

محاسب حدائق القبة حدائق القبة القاهرة مديرية امن القاهرة محاسب

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